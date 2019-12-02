Листопад у Києві побив п'ять температурних рекордів

Середньомісячна температура листопада у Києві становила +4,6°С, що вище за кліматичну норму на 2,5°С.

Загалом же у листопаді у столиці було зафіксовано п'ять температурних рекордів, повідомляє у понеділок, 2 грудня, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура листопада у Києві становила +4,6°С, що вище за кліматичну норму на 2,5°С", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.

"Температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 6 градусів, друга – на 5 градусів, а вже з третьої декади розпочалось різке зниження до зимових температур", - уточнили в обсерваторії.

Там також повідомили, що найхолодніше було 22 листопада, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,7°С, а найтепліше – 6 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +19,4 градусів, що стало рекордним значенням для цього дня.

Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів, зазначили в обсерваторії.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 28 мм опадів, що становило 55% кліматичної норми.