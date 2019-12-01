Україну чекають “гойдалки” від -9° до +9° з мокрим снігом та хуртовинами

В Україні у понеділок, 2 грудня, - мокрий сніг, температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"2 грудня вранці та вдень у західних, Вінницькій і Житомирській областях ускладнення погодних умов: мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, в Карпатському регіоні значний мокрий сніг; на решті території, а вночі у більшості областей без істотних опадів. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині місцями 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві 2 грудня мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області також хмарно, але без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

3 грудня вночі в Україні, вдень на Лівобережжі складні погодні умови: випадатиме сніг, у південній частині мокрий сніг та дощ, вночі у центральних та північних областях, вдень у східній частині місцями значні опади (вдень на Правобережжі невеликі опади). Очікується утворення снігового покриву висотою 10-20 см; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

4 грудня в Україні без опадів, лише у північних областях вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 3 грудня у південних, східних та західних областях окремі пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура вночі 1-6° морозу, на півдні 3 грудня від 1° морозу до 4° тепла; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 1-6° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Києві і столичному регіоні 3 грудня вночі складні погодні умови: випадатиме сніг, місцями значний; вдень невеликі опади. 4 грудня вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

5- 6 грудня в Україні без опадів, лише 5 грудня у східних, вночі і у північних областях невеликий сніг. Температура вночі 1-7° морозу; вдень 1-6° тепла, 5 грудня на сході близько 0°, 6 грудня на Прикарпатті та півдні країни 4-9° тепла.

У Києві і Київській області 5-6 грудня без опадів, лише вночі 5 грудня невеликий сніг. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.