У Києві — вже п’ятий температурний рекорд за листопад

Метеорологи зафіксували у столиці черговий температурний рекорд листопада: температура в ніч на 13 листопада не опустилася нижче +9,2°C, перевищивши на +0,9°C попереднє рекордне значення 1963 року.

Про це повідомляє 13 листопада Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського температура в ніч на 13 листопада не опустилася нижче +9,2°C, а це значить, що попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9°C", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, це вже п’ятий температурний рекорд листопада у столиці.