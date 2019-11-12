Європою "шастає" купа циклонів: синоптик сказала, коли в Україну прийде похолодання

Суттєве похолодання прийде в Україну орієнтовно з 20 листопада.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Купа циклонів та атмосферних фронтів шастають Європою. В Україні один фронт учора проскакав і поки притихло - погоду визначатиме антициклон, тому в середу переважатиме суха погода, лише на крайньому заході подощить. Та й притихло не зовсім те слово. Бо опадів хоча й не очікується, а ось вітер якраз розгуляється - будьте обережними при штормових південно-східних поривах", - зазначила вона.

Читайте також: Київ за день побив два температурні рекорди

За словами синоптика, температура повітря 13 листопада становитиме +11+15 градусів, на півдні та заході +14+19 градусів, в Криму до +20 градусів.

У Києві у середу буде сухо, дуже вітряно, вдень +12+14 градусів, додала вона.

"До кінця тижня в Україні суттєві опади не передбачаються, повітря бадьоритиме свіжістю, проте серйозних холодів поки не видно. Суттєвіше похолодання прийде орієнтовно з 20 листопада, якраз під Михайла", - зазначила Діденко.