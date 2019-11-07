Київ за день побив два температурні рекорди

У середу, 6 листопада, у Києві зафіксували одразу два температурних рекорди.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Після полудня минулої доби стовпчик максимального термометра піднявся до +19,4 оС, що на 2,4°С вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 2013 році", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Києві зафіксували другу найтеплішу ніч за 139 років

Зважаючи на високу денну температуру повітря, середньодобова температура становила +13,5°С, що повторило попереднє рекордне значення температури повітря для цього дня того ж 2013 року.