У Києві зафіксували другу найтеплішу ніч за 139 років

У ніч на 5 листопада метеорологи зафіксували у столиці другу найтеплішу ніч за 139 років спостережень.

Про це повідомляє у вівторок Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, температура в ніч на 5 листопада не опустилася нижче +12,3°С, а це значить, що попереднє рекордне значення 1930 року було повторено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що за минулу добу, 4 листопада, у Києві було зафіксовано два температурні рекорди.

Так, після полудня 4 листопада стовпчик максимального термометра піднявся до +17,6°С, що на 2,7°С вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 1957 році.

Читайте також: У Києві зафіксували перший температурний рекорд листопада

При цьому середньодобова температура склала +12,9°С, що на 0,6°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1996 року.

За кліматичними даними таке значення відповідає 21 вересня, додали в обсерваторії.