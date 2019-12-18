Співробітників СБУ на Донбасі підозрюють у “зливі” інформації

Прокуратура та СБУ викрили діяльність цивільної особи та службовців ГУ СБУ Донецькій та Луганській областях, які підозрюються у збуті інформації, здобутої незаконним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

“За процесуального керівництва прокуратури Київської області слідчі СБУ та працівники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили діяльність цивільної особи та службовців ГУ СБУ Донецькій та Луганській областях, які можуть бути причетні до організації збуту інформації, здобутої незаконним шляхом”, - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, вказані особи, ймовірно, за гроші збували відомості про телефонні розмови, з’єднання та телефонні трафіки з використанням спеціальних технічних засобів, призначених для негласного зняття інформації.

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Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем їх проживання та роботи. Також вирішується питання щодо оголошення зазначеним службовим особам підозри за ч. 1 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації), ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер) КК України та обрання запобіжних заходів.