Тернопільська облрада вирішила провести засідання під стінами ВР
Укрінформ
Тернопільська обласна рада вирішила провести засідання біля будівлі Верховної Ради у Києві.
Відповідне розпорядження підписав напередодні голова обласної ради Віктор Овчарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Провести виїзне шосте пленарне засідання 12-ї сесії обласної ради 18 грудня о 10.00 під стінами Верховної Ради України», - йдеться у розпорядженні.
Повідомляється, що розглядатиметься одне питання – про ринок землі.
Тернопільські депутати категорично не згодні з проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».