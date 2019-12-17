"Весна" у середині грудня: синоптики прогнозують на середу до +17°

У середу, 18 грудня, в Україні вночі та вранці очікується туман, температура вдень становитиме 9-14° тепла, на Прикарпатті прогріє до +17°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"18 грудня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. У південних, східних та більшості центральних областей вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті до 17°, у східних, центральних (крім Вінницької) та Сумській областях 5-8° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 18 грудня хмарно, проте без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

У Київській області також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

19 грудня у південній частині України та в Карпатах, 20 грудня в Україні, крім сходу, вночі та вранці місцями туман. Вітер західний с переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура 19 грудня вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, на півдні та заході країни до 12°; 20 грудня у північних, центральних та східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

У Києві і Київській області 19-20 грудня мінлива хмарність. Без опадів. 20 грудня вночі та вранці місцями туман. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура 19 грудня вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°; 20 грудня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

21 грудня в Україні без опадів, лише вдень у південних, місцями центральних та східних областях невеликий дощ. 22 грудня невеликі, в Карпатах та на Закарпатті помірні опади переважно у вигляді дощу; вночі у північних областях без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 2-8° тепла, на півдні країни вночі (22 грудня і на Закарпатті) 2-8° тепла, вдень 6-12°.

21-22 грудня у Києві та столичній області без опадів, лише вдень 22 грудня невеликий дощ. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

Фото: Ніна Ляшонок