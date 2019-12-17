Житомир отримає додаткові 18 мільйонів з бюджету на зарплати вчителям

Житомир у лютому отримає додаткові 18 млн грн субвенції з держбюджету для виплати зарплати вчителям.

Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«У лютому 2020 року Житомирська ОТГ отримає додатково 18 мільйонів гривень держсубвенції на виплату зарплатні освітянам», - зауважив мер.

За його словами, щороку освіту недофінансовували, бо під час формування проєкту держбюджету не враховували реальну кількість учнів, що навчаються у житомирських школах, орієнтуючись на застарілі дані.