Новий аеропорт у Дніпрі: Кабмін "перекинув" невикористані 200 мільйонів на наступний рік
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
"Уряд зберіг на наступний рік 200 млн грн, виділених у 2019-му на зведення аеропорту в Солоному. Вони так і не були використані – через рішення будувати сучасне летовище на місці старого – під Дніпром. Тепер ці кошти «не згорять». Їх витратять у 2020 році на підготовку проєктної документації та проведення експертиз", - сказав Бондаренко.
Він уточнив, що кошти підуть на створення проєкту нової злітно-посадкової смуги та детального плану території аеропорту. А ще – проведення екологічної та геодезичної експертиз.
Раніше повідомлялось, що Держбюджетом на 2020-й передбачено виділення ще 1 млрд грн на будівництво нового аеродрому міжнародного аеропорту на Дніпропетровщині.