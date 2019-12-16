Новий аеропорт у Дніпрі: Кабмін

Новий аеропорт у Дніпрі: Кабмін "перекинув" невикористані 200 мільйонів на наступний рік

Укрінформ
Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок використання держкоштів для проєктування аеродрому Міжнародного аеропорту на Дніпропетровщині. Цим документом уряд зберіг на наступний рік невикористані 200 млн грн, виділені у 2019-му.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

"Уряд зберіг на наступний рік 200 млн грн, виділених у 2019-му на зведення аеропорту в Солоному. Вони так і не були використані – через рішення будувати сучасне летовище на місці старого – під Дніпром. Тепер ці кошти «не згорять». Їх витратять у 2020 році на підготовку проєктної документації та проведення експертиз", - сказав Бондаренко.

Він уточнив, що кошти підуть на створення проєкту нової злітно-посадкової смуги та детального плану території аеропорту. А ще – проведення екологічної та геодезичної експертиз.

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Раніше повідомлялось, що Держбюджетом на 2020-й передбачено виділення ще 1 млрд грн на будівництво нового аеродрому міжнародного аеропорту на Дніпропетровщині.

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