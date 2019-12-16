Терміналом F у "Борисполі" скористались уже два мільйони пасажирів

Два мільйони пасажирів уже скористались терміналом F, який у Міжнародному аеропорті "Бориспіль" відкрили 31 березня цього року.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

"2 000 000 пасажирів скористалось терміналом F з моменту його відкриття у березні поточного року", - йдеться у повідомленні.

У аеропорті також сподіваються, що вже дуже скоро термінал наповниться сервісами для пасажирів і стане ще комфортнішим.

Як повідомлялося, 31 березня Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію терміналу F в тестовому режимі. Термінал F дозволяє розширити можливості по залученню авіаперевізників, які працюють у різних моделях бізнесу. Зокрема, краще підходить для реалізації лоукост технології пішої посадки на борт. Кожні 30 хвилин між терміналами їздить безкоштовний автобус Shuttle Bus. Потенційним пасажирам F, які приїздять до аеропорту на Kyiv Boryspil Express можна скористатися автобусною зупинкою біля терміналу D. Термінали D і F розташовані на відстані один від одного.