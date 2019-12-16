Резонансна ДТП у Миколаєві: водія Lexus перевели з лікарні до СІЗО

Водій Lexus, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП з двома жертвами у Миколаєві і якому обрано міру запобіжного заходу у вигляді перебування під вартою, перевели з лікарні до СІЗО.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Миколаївської області.

"16 грудня, на виконання рішення Центрального районного суду м. Миколаєва від 9 грудня 2019 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 21-річного водія автомобіля Lexus поміщено до Миколаївського слідчого ізолятора. Його підозрюють у скоєнні смертельної ДТП з двома загиблими", - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що раніше стан підозрюваного не дозволяв йому обходитись без медичної допомоги стаціонарно.

"13 грудня за результатами медогляду СІЗО відмовило в його перебуванні там. До цього часу, у зв’язку зі станом здоров’я, він утримувався у спецпалаті лікувального закладу під цілодобовим наглядом працівників поліції", - пояснили в прокуратурі.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 7 грудня у Миколаєві, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Lexus під керуванням 21-річного водія та Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 36-річний таксист. Внаслідок ДТП водій та пасажир Daewoo Lanos загинули на місці події, двоє пасажирів та водій іншої автівки зазнали незначних тілесних ушкоджень.

Ця ДТП набула широкого резонансу у Миколаєві. Наступного дня таксисти перекрили рух через Південнобузький (Варварівський) міст у Миколаєві, спричинивши кількакілометрові затори. На місце виїжджав голова Миколаївської ОДА, таксистам пообіцяли неупереджене розслідування. Велика група таксистів також приїхала на судове засідання, де обиралася міра запобіжного заходу, а потім перекрила рух громадського транспорту під час проходження похоронної процесії.

21-річного водія Lexus суд взяв під варту на два місяці без права застави.