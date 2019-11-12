Суд арештував водія Lexus, який скоїв смертельну ДТП

Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для водія Lexus, який скоїв смертельну ДТП по вулиці Миколи Бажана у Києві.

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури.

"За клопотанням прокуратури міста Києва 21-річному водію Lexus, який підозрюється у смертельній ДТП на проспекті Бажана у Києві, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таке рішення у вівторок, 12 листопада, ухвалив Шевченківський райсуд столиці", - йдеться у повідомленні.

Водію повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого ( ч. 2 ст. 286 ККУ).

Як повідомлялося, підозрюваний, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, зіткнувся з автомобілем Renault Logan, після чого у некерованому стані виїхав за межі проїжджої частини, де на тротуарі здійснив наїзд на двох пішоходів.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула дівчина-пішохід, ще один постраждалий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.