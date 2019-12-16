Генпрокуратура провела обшуки на шести шахтах Львівщини

Генеральна прокуратура встановила причетність до зловживань керівників шахтних підприємств Львівщини, які не за призначенням використовували працю підлеглих.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

“За процесуального керівництва прокуратури Львівської області здійснено обшуки на шести шахтах в рамках спецоперації, в ході якої встановлюється причетність до зловживань керівників шахтних підприємств. За версією слідства, декілька керівників шахт одного з держпідприємств не за призначенням використовували працю підлеглих”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що керівник шахти у той час, коли працівники повинні були виконувати роботи на шахті, залучав їх до будівництва будинку на земельній ділянці, яка належить його дружині.

Також, за даними слідчих, окремі працівники займались у робочий час підприємництвом, деякі – систематично виїжджали за кордон та виконували роботи, не пов’язані із діяльністю підприємства, а деякі – виготовляли на території шахти тротуарну плитку на продаж на обладнанні, підключеному до електромережі шахти.

В прокуратурі також зазначаються, що задокументовано випадки тривалої відсутності 40 працівників на робочому місці, які отримували при цьому заробітну плату та, згідно табелів обліку робочого часу, нібито працювали під землею. Насправді під час формування зміни під землю не спускалось близько 10% робітників.

“Досудове розслідування в кримінальному провадженні за ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) здійснюють слідчі Нацполіції за оперативного супроводу СБУ”, - повідомляють в пресслужбі.

Фото: www.gp.gov.ua