Дружини гірників шахти «Краснолиманська» перекрили дорогу через зарплатні борги

У місті Родинське на Донеччині дружини гірників держпідприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» перекрили дорогу, вимагаючи виплати боргів із зарплати своїм чоловікам.

Про це повідомляє місцевий сайт pokrovsk.news.

«Сьогодні в місті Родинське проходить акція протесту проти боргів із зарплати перед працівниками держпідприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська». Акцію організували дружини і члени сімей гірників. Вони перекрили вулицю Шахтарської слави, якою автобуси доправляють робітників на шахту», - сказано в повідомленні.

Зазначено, що спочатку акція була нечисленною, але після зупинки автобусів до протесту приєдналися шахтарі.

Протестувальники заявляють, що гірники ще не отримали заробітну плату за жовтень і листопад. Крім того, вони скаржаться на погане обладнання і спецодяг.

Заступник голови профкому «Краснолиманської» Сергій Сушко пояснив учасникам протесту, що подібна ситуація - на всіх держпідприємствах вугільної галузі, а керівництво компанії займається вирішенням проблеми в Києві.