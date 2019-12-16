СБУ спіймала двох "адмінів" антиукраїнської групи у соцмережі РФ

У Херсонській області викрито двох інтернет-агітаторів, які через заборонену російську соціальну мережу поширювали заклики до зміни конституційного ладу та територіальної цілісності України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканці Херсона та області із початку збройної агресії проти України здійснювали адміністрування антиукраїнської групи російської соцмережі. Під фейковими іменами зловмисники розміщували матеріали з ресурсів країни-агресора та публікації з сепаратистських сайтів терористичних організацій Л/ДНР", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у поширених матеріалах пропагандисти виправдовували діяльність проросійських терористів, агресивну політику Росії, у тому числі анексію частини території України та підтримку бандформувань на Сході країни.

Експертна оцінка підтвердила, що в оприлюднених зловмисниками повідомленнях містяться заклики до зміни меж території та державного кордону України.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів правоохоронці виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо здійснення зловмисникам повідомлення про підозру.

Слідство триває.