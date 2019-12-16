У Миколаєві після отруєння п'ятьох далекобійників перевірять заклади харчування

У Миколаєві створюють комісію щодо перевірки закладів харчування, біля яких було зафіксовано випадок групового отруєння людей зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«16 грудня, під час апаратної наради було ухвалено рішення про створення комісії щодо перевірки закладів харчування, біля яких було зафіксовано випадок групового отруєння людей», - йдеться у повідомленні.

За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Олександр Герасімені, 14 грудня на виїзді з міста Миколаєва було зафіксовано випадок отруєння 5 осіб, 2 з яких загинули. За попередньою інформацією ця ситуація класифікується як надзвичайна ситуація, пов’язана з отруєнням людей.

«У зв’язку з цим я прошу створити комісію за участі представників Держпродспоживслужби, департаменту економічного розвитку міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, адміністрації району, МВС, щоб перевірити кіоски, що розташовані на виїзді з Миколаєва на предмет відповідності продуктів харчування чинним стандартам», - сказав Герасіменя.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив підготувати перелік відповідальних осіб, які можуть бути включені до складу такої комісії, та створити зазначений робочий орган.

Як повідомляв Укрінформ, у Миколаєві біля придорожнього кафе померли двоє далекобійників з Вінниччини та Чернігівщини, ще троє госпіталізовані.

Попередньо зі слів свідків встановлено, що чоловіки вживали алкоголь та їжу у придорожньому кафе. Зразки продуктів харчування та спиртних напоїв правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Відомості за фактом смерті двох людей внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ «Умисне вбивство».