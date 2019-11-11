Отруєння у ресторані на Львівщині: постраждалих вже 24, у трьох виявили сальмонелу

На Львівщині продовжує зростати кількість людей, які отруїлись весільними стравами у ресторані готельно-відпочинкового комплексу “Криве озеро” - госпіталізовано 24 особи, із них четверо дітей.

Про це у Facebook повідомив Обласний центр громадського здоров`я.

“Кількість постраждалих від отруєння у ресторані "Криве озеро" (м.Новояворівськ Яворівського району) продовжує зростати. Станом на 11 год. 11.11.2019 року госпіталізовано 24 особи (в т.ч. 4 дитини). Із них в Новояворівську районну лікарню госпіталізовано 23 осіб (3 дитини), 1 дитина - у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню. Стан у частини пацієнтів з покращенням, у 3-х - середньої важкості”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Центру, у трьох пацієнтів при проведенні лабораторних досліджень висіяно Salmonela enteritidis.

Як повідомляв Укрінформ, перші пацієнти звернулися до інфекціоністів 5 листопада. Тоді госпіталізували 11 осіб, які святкували весілля у “Кривому озері”. Згодом кількість постраждалих зросла до 18, тепер їх уже 24.

За фактом масового отруєння правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Ресторан закрили.