Отруєння у ресторані на Львівщині: постраждалих вже 24, у трьох виявили сальмонелу
Про це у Facebook повідомив Обласний центр громадського здоров`я.
“Кількість постраждалих від отруєння у ресторані "Криве озеро" (м.Новояворівськ Яворівського району) продовжує зростати. Станом на 11 год. 11.11.2019 року госпіталізовано 24 особи (в т.ч. 4 дитини). Із них в Новояворівську районну лікарню госпіталізовано 23 осіб (3 дитини), 1 дитина - у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню. Стан у частини пацієнтів з покращенням, у 3-х - середньої важкості”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією Центру, у трьох пацієнтів при проведенні лабораторних досліджень висіяно Salmonela enteritidis.
Як повідомляв Укрінформ, перші пацієнти звернулися до інфекціоністів 5 листопада. Тоді госпіталізували 11 осіб, які святкували весілля у “Кривому озері”. Згодом кількість постраждалих зросла до 18, тепер їх уже 24.
За фактом масового отруєння правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Ресторан закрили.