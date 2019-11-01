Правила, які допоможуть уникнути отруєння грибами. Інфографіка
Лише 500 грибів, які ростуть в Україні, вважають їстівними. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з порадами МОЗ України, які допоможуть уникнути отруєння:
- готувати гриби не пізніше одного дня після їх збору;
- не збирати занадто молоді чи старі гриби, їх легко сплутати з отруйними;
- не купувати гриби на стихійних ринках;
- не куштувати сирі гриби;
- не збирати гриби поблизу доріг чи виробництва;
Також гриби не можна вживати вагітним, дітям до 12 років та людям похилого віку.
Перші симптоми отруєння грибами можуть виникнути через 30 хв.
Основні ознаки отруєння:
- нудота;
- блювання;
- різкий біль в животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- задуха;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
- поява галюцинацій та марення.
До приїзду бригади екстреної медичної допомоги, для полегшення стану хворого, варто:
- промити шлунок великою кількістю води;
- випити препарати, які поглинають токсини;
- ні в якому разі не вживати алкоголь та молочні продукти;
- їжа та алкоголь можуть пришвидшити всмоктування токсинів;
- намагатися багато не рухатись та лягти у ліжко.