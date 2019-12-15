Військовий оркестр “Едельвейс” дав концерт у Маріуполі

Концерт військового оркестру окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” відбувся у Маріуполі.

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у Facebook.

“На Грецькому майдані Маріуполя відбувся концерт військового оркестру окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”. Їх, військові не лише майстерно грали, а ще й співали”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виступ тривав близько години, тому що музикантам не можна довго перебувати на морозному повітрі. “Для нас це перший виступ на Приазов’ї. І я радий, що ми не принизили честь нашої славетної бригади. Ми стараємось довести, що українська музика є визначальним чинником культури української нації. І саме вона підіймає її бойовий дух”, – сказав керівник оркестру капітан Віктор Сумрій. За його словами, в концертній програмі переважала патріотична тематика, а також твори визнані на світовій арені.