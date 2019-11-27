Симфонічний оркестр "INSO-Львів" дав 19 концертів у рамках туру в Нідерландах

Академічний симфонічний оркестру "INSO-Львів" у рамках цьогорічного туру у Нідерландах дав 19 концертів.

Виступи відбулися в Амстердамі (Concertgebouw), Роттердамі (De Doelen), Ейндговені (Muziekgebouw), Гронінгені (Martini Plaza), Арнемі (Musis), Оденбоші (St. Barbara and Agatha Basilica) та Гаазі (the World Forum), повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Оркестр представив дві програми – "Carmina Burana" (солісти зРумунії – Маріана Булікану, Іордаке Базалік, Валентин Раковеану), та "Star Wars Suites". Цього року до участі в турі було запрошено ще один український колектив - Національну заслужену академічну хорову капелу "Думка".

У програмі концертів - відомі твори європейських та українських композиторів, зокрема Мирослава Скорика і Миколи Лисенка. За ініціативою голови правління оркестру Іоланти Пришляк, щороку до концертних програм в рамках закордонних турів оркестру включаються твори українських композиторів, адже культурна дипломатія є ключовою місією оркестру "INSO-Львів".

"Найбільшою перемогою для нас є те, що вибаглива європейська (і не тільки) публіка, а також колеги-музиканти та музичні критики із захопленням та ентузіазмом сприймають твори наших українських Метрів-композиторів. Вони відкривають для себе нашу багату академічну музичну спадщину", - зазначила заступник генерального директора Львівської національної філармонії, голова правління Академічного симфонічного оркестру "INSO - Львів" Іоланта Пришляк.

Вона розповіла, що після концерту в Concertgebouw в Амстердамі під час цьогорічного туру оркестру передали листа, який одна з відвідувачок надіслала в офіс концертного залу з проханням переслати його виконавцям. У листі, зокрема, висловлювалась подяка диригенту, оркестру та хору «Думка» за прекрасне виконання "Carmina Burana" та незабутній вечір.

"Ми пишаємось тим, що маємо можливість представляти Україну на одних з найкращих сцен світу. В усіх закордонних виїздах з нами завжди прапор України, прапор, який був на Майдані, прапор Свободи, Волі та Гідності", - наголосила Іоланта Пришляк.

Після завершення туру оркестр 26 листопада, на запрошення Посольства України в Нідерландах, дав концерт в конгрес-центрі World Forum в Гаазі. Виступ відбувся в рамках 24-ї конференції держав-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення, яка проходить 25-29 листопада.

"ІNSO-Львів" (International Symphony Orchestra) заснований в 1998 році. Справжнім золотим фондом оркестру є співпраця із всесвітньо відомими музикантами та диригентами. Солістами в концертних програмах "INSO-Львів" виступали Франсуа Лельо, Ліза Батіашвілі, Вольфганг Емануель Шмідт, Олександр Земцов, Сергій Накаряков, Отто Заутер, Валерій Соколов, Вадим Неселовський, Сімон Трпчеський, Клод Делангль, Андрій Бєлов, Алессандро Сафіна, Марія Прінц, Філіпп Пєрло, Ілля Груберт, Алан Берн, Лорен Скламберг, Леопольд Козловський та багато інших.

Серед запрошених диригентів, з якими оркестр пов’язує плідна та успішна співпраця, - Георг Кугі, Сер Дірк Броссе, Кшиштоф Пендерецький, Раймонд Янссен, Сімон Камартін, Оксана Линів, Фахраддін Керімов, Стівен Дікрен, Анна Скрильова, Ніколас Паск’є, Далія Стасевська, Крістіан Шуман та інші.

Щороку оркестр "INSO-Львів" здійснює гастрольні турне країнами Європи. Зокрема, вже багато років оркестр здійснює концертні тури Нідерландами. Вони проходять під керівництвом диригента Раймонда Янссена, засновника та директора агенції Cadenza European Art Productions, місія якої - пошук партнерів та встановлення співпраці між музикантами зі Східної Європи та концертними майданчиками у країнах Західної Європи, яка ґрунтується на переконанні, що Східна Європа має надзвичайний потенціал зумовлений багатою традицією.

Географія гастрольної діяльності оркестру включає також такі країни, як Колумбія та Китай.

Фото: Олександр Шамов