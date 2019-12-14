У Херсоні відкрилася виставка сучасних ікон

У Херсонському обласному художньому музеї ім. О.О.Шовкуненка відкрилася виставка сучасних ікон «Небо на землі», що представляє роботи іконописної майстерні з однойменною назвою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми презентуємо унікальний творчий проєкт, присвячений сучасній іконі. Я вдячна майстрам – іконописцям з Києва», - сказала на відкритті виставки директор Херсонського обласного художнього музею Аліна Доценко.

Вона зазначила, що саме напередодні Різдвяних свят важливо показати глядачу українську ікону.

Виставка сучасних ікон «Небо на землі» / Фото: Ірина Староселець‎, Укрінформ

Куратор виставки Марія Павелко зі свого боку підкреслила, що ікона, крім того, що є святинею, - це мистецтво, про що часто забувають.

До експозиції увійшли більше 100 робіт у різноманітних техніках: від традиційної яєчної темпери до гарячої емалі.

Творча майстерня подарувала обласному художньому музею ім. О.О.Шовкуненка одну із своїх робіт – ікону Богородиці «Цілителька».

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«Усі ми потребуємо зцілення, потребуємо, щоб скласти ці маленькі шматочки, наші розбиті серця, наші розбиті надії», - зазначила Павелко.

У неділю, 15 грудня, у музеї проведуть майстер-клас з іконопису для дітей.