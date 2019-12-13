ЄС продовжуватиме фінансування Програми «U-LEAD з Європою» - Куне

Тисячі посадовців та громадян України з потужною енергією здійснюють реформу децентралізації для позитивних змін у житті країни.

Про це сказав директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ Бастіан Файгель під час міжнародного експертного обговорення на тему: «Розширення прав і можливостей громад: розбудова стійких та сталих органів місцевого самоврядування» у Києві, організованого цією Програмою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У ході реалізації Програми ми стали свідками потужної енергії та пристрасті. Тисячі посадовців та громадян взялися за реформування, щиро бажаючи змінити своє життя та свою країну. Ця пристрасть і готовність до змін мотивували нас у нашій повсякденній роботі», - сказав він.

Заступник міністра розвитку громад і територій В'ячеслав Негода наголосив, що першочерговим завданням для України у рамках реформи децентралізації є затвердження нового адміністративно-територіального устрою. «Важливо, щоб місцеві вибори наступного року пройшли на новій територіальній основі і для цього необхідно внести зміни до Конституції України, завершити формування спроможних громад, сформувати новий субрегіональний рівень, оскільки наша система районів є непридатною для ефективного функціонування влади», - сказав Негода.

Він подякував Програмі «U-LEAD з Європою» за активну підтримку у реалізації та підтримці реформи місцевого самоврядування в Україні.

Перший радник Представництва ЄС в Україні Фредерік Куне наголосив, що вся команда Програми «U-LEAD з Європою» за останні роки провела величезну роботу й надалі підтримуватиме Україну впродовж 2020-2023 років.

«Результати, які ми сьогодні бачимо, значною мірою обумовлені вашою працею. Також свою підтримку «U-LEAD» надають країни-члени ЄС і продовжуватимуть фінансування Програми», - сказав Куне. Представник Центру підтримки структурних реформ у Європейській комісії Флоріан Хаузер зауважив, що різні реформи в Україні як і в будь-яких країнах ЄС, є постійним процесом, оскільки держави мають реформуватися для позитивних змін.

«Ви не маєте думати, що Україна в чомусь недопрацьовує і всі мають її підтримувати. Те, що кожна держава має працювати краще - це питання для кожної країни в ЄС, а успішні сьогодні країни працювали дуже багато, щоб досягнути такого високого рівня розвитку», - сказав Хаузер.

З приводу тривалості реформ він наголосив, що все залежить від обставин у різних країнах і немає "золотого правила", тому певні реформи можуть тривати дуже довгий час.

Обговорення «Розширення прав і можливостей громад: розбудова стійких та сталих органів місцевого самоврядування» стосується питань територіальної реформи, місцевого самоврядування та соціально-економічного розвитку. Ключовими доповідачами є міжнародні та українські експерти Програми «U-LEAD з Європою», інші впливові українські та міжнародні фахівці з питань місцевого самоврядування та регіонального і місцевого розвитку.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.