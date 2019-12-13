Власні надходження місцевих бюджетів зростуть на 18% - Мінфін

За прогнозом Міністерства фінансів, власні надходження місцевих бюджетів наступного року зростуть орієнтовно на 18% порівняно з 2019 роком.

Про це сказав заступник міністра фінансів Геннадій Пліс у коментарі Укрінформу під час міжнародного експертного обговорення на тему: «Розширення прав і можливостей громад: розбудова стійких та сталих органів місцевого самоврядування» у Києві, організованого Програмою «U-LEAD з Європою».

"Згідно з прогнозом Мінфіну, власні надходження місцевих бюджетів у 2020 році зростуть на 18%. Прогноз на 2019 рік є таким, що ці надходження становитимуть 281 мільярд гривень, а у 2020 прогнозується зростання до 338 мільярдів гривень", - сказав він.

Пліс додав, що фактичні надходження до місцевих бюджетів зазвичай більші, ніж прогноз Мінфіну, і припустив, що такі надходження можуть зрости більше, ніж на 18%.

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Обговорення «Розширення прав і можливостей громад: розбудова стійких та сталих органів місцевого самоврядування» стосується питань територіальної реформи, місцевого самоврядування та соціально-економічного розвитку. Ключовими доповідачами є міжнародні та українські експерти Програми «U-LEAD з Європою», інші впливові українські та міжнародні фахівці з питань місцевого самоврядування та регіонального і місцевого розвитку.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: decentralization.gov.ua, delo.ua