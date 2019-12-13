У Черкасах пропонують внести до Конституції положення про вибори голів ОДА і РДА

Черкаська міська рада ухвалила звернення до Президента і Верховної Ради України з пропозицією внести зміни до Конституції. Депутати вважають, що обирати голів держадміністрацій і формувати бюджет слід місцевим громадам.

Про це повідомив у Facebook черкаський міський голова Анатолій Бондаренко.

"Черкаська міська рада звернулась до Президента та Верховної Ради щодо внесення змін до Конституції в частині обрання голів державних адміністрацій шляхом проведення прямих виборів і бюджетної децентралізації... Такий крок є логічним продовженням децентралізації. Громади на місцях краще за високих чиновників в столиці знають, на кого покласти відповідальність, і мають повне право самостійно обирати підзвітних собі голів адміністрацій, формувати бюджет і укладати з Кабінетом Міністрів угоди про розмежування повноважень", - йдеться у повідомленні.

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Бондаренко вважає, що такі зміни стануть фундаментом процесу демократизації системи державного управління і формування дієвого місцевого самоврядування.

Проєкт звернення вніс на розгляд депутат від фракції ВО «Батьківщина» Юрій Тренкін.