У Черкасах пропонують внести до Конституції положення про вибори голів ОДА і РДА
Про це повідомив у Facebook черкаський міський голова Анатолій Бондаренко.
"Черкаська міська рада звернулась до Президента та Верховної Ради щодо внесення змін до Конституції в частині обрання голів державних адміністрацій шляхом проведення прямих виборів і бюджетної децентралізації... Такий крок є логічним продовженням децентралізації. Громади на місцях краще за високих чиновників в столиці знають, на кого покласти відповідальність, і мають повне право самостійно обирати підзвітних собі голів адміністрацій, формувати бюджет і укладати з Кабінетом Міністрів угоди про розмежування повноважень", - йдеться у повідомленні.
Бондаренко вважає, що такі зміни стануть фундаментом процесу демократизації системи державного управління і формування дієвого місцевого самоврядування.
Проєкт звернення вніс на розгляд депутат від фракції ВО «Батьківщина» Юрій Тренкін.