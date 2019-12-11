У харківському виші навчатимуть професії оператора дронів

У Національному аерокосмічному університеті імені Жуковського "ХАІ" будуть навчати професії "оператор безпілотного літального засобу".

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у пресслужбі вишу.

Центр з підготовки пілотів радіокерованих квадрокоптерів відкрили на базі Студентського конструкторського бюро "ХАІ".

"Це дуже дефіцитна професія, до того ж цікава для молоді. Та стати пілотом дрона може далеко не кожен. Важливо бути й стриманим, і неймовірно педантичним, і відзначатися миттєвою реакцією. Звичайно, ми запрошуємо на навчання усіх бажаючих, але одразу говоримо, що професія немислима без розуміння базових принципів роботи авіаційних пристроїв. Сподіваємося, на зацікавленість у першу чергу наших студентів, їм освоїти безпілотники простіше", - розповіли в університеті.

Навчання включатиме спершу курс лекцій по теорії польотів, основам конструкцій апаратів, відповідному законодавству. На комп’ютерних тренажерах проходитиме навчання віртуальному пілотуванню. Після цього буде практичний курс з управління справжніми квадрокоптерами.

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У виші зазначають, що дрони використовуються в різних сферах – для відео- та фотозйомки, доставки вантажів, оброблення полів, з’явився навіть новий вид спорту – дронрейсінг, який за видовищністю може конкурувати з "Формулою-1".

За підготовку пілотів дронів раніше українські виші ще не бралися. У "ХАІ" впевнені, що ця професія ставатиме все більш затребуваною в Україні, як і в усьому світі.