Силовикам у США хочуть заборонити використання китайських дронів

Міністр МВС США Девід Бернгардт заборонив дронам його відомства здійснювати польоти через побоювання китайського шпигунства.

Про це The Verge повідомила речниця відомства Медісса Браун.

“Міністр Бернгардт переглядає програму дронів у МВС. До завершення цього перегляду міністр наказав заборонити польоти всіх дронів, які були вироблені у Китаї або мають китайські компоненти. Окрім надзвичайних випадків, в яких дрони нині задіяні, зокрема, для гасіння лісових пожеж, пошук та порятунок людей”, - заявила вона.

Зазначається, що нині у МВС США виникли побоювання, що дрони китайського виробництва можуть передавати дані Пекіну, зокрема, фотографії та відео американської інфраструктури, на які можуть у майбутньому бути здійснені кібератаки.

Зазначається, що минуло місця американські конгресмени внесли законопроєкт, який забороняє американським урядовим відомствам купувати китайські дрони.