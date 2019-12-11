У Вашківецькій ОТГ на Буковині відкрили сучасний центр адмінпослуг

У Вашківецькій міській ОТГ на Буковині відкрили сучасний ЦНАП за підтримки Програми U-LEAD. Він надаватиме майже 100 видів послуг для понад 11,5 тисяч мешканців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чернівецький офіс Програми «U-LEAD з Європою».

"Сьогодні, 10 грудня, у Вашківецькій ОТГ відбулось відкриття Центру надання адміністративних послуг. Завдяки співпраці громади та Програми «U-LEAD з Європою» було розроблено комплексний підхід до створення системи надання адмінпослуг. У ЦНАПі міста Вашківці створено шість робочих місць, а ще два віддалених робочих місця буде в селах Замостя та Карапчів. В оновленій будівлі з усім необхідним обладнанням громадяни зможуть отримувати 93 види послуг", - йдеться у повідомленні.

У Вашківецькій громаді проживає 11577 жителів, які зможуть скористатися послугами у новому ЦНАПі.

Як зазначають фахівці з реформи децентралізації, це вже третя громада на території Чернівецької області, де відкрито ЦНАП за підтримки Програми U-LEAD.

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"Від Програми надано меблі та комп’ютерне обладнання для робочих місць, проведено навчання персоналу. Громада відремонтувала приміщення колишньої поліклініки коштом власного бюджету, також минулого року було залучено 1,5 млн грн субвенції на соціально-економічний розвиток територій. Окрім ЦНАПу в оновленому приміщенні планується розміщення адмінбудівлі громади", - додали в Чернівецькому офісі.

Загалом же за підтримки Програми U-LEAD очікується допомога у відкритті 27 ЦНАПів в Чернівецькій області та понад п’яти сотень по всій Україні.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Чернівецький офіс Програми «U-LEAD з Європою»