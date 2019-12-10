На Одещині відкрили меморіальний комплекс загиблим морпіхам

На території військового містечка Дачне Біляївського району Одеської області урочисто відкрито меморіальний комплекс загиблим воїнам окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.

Учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання полеглих морських піхотинців і поклали вінки та квіти до меморіалу, що складається з декількох елементів, у яких присутня атрибутика, характерна для морських піхотинців: берет, якір, корабельна ринда. На фоні військової символіки - журавлі, які піднімаються у небеса.

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Капелан бригади отець Олександр провів панахиду, після чого родичам загиблих моряків вручили нагороди. Зокрема, пам'ятним знаком "Захисник Вітчизни" посмертно нагороджені лейтенант Андрій Барсуков, старший сержант Іван Сакаль, старший матрос Денис Козьми, матрос Олександр Бердник, матрос Михайло Кобець.

На Одещині відкрили меморіальний комплекс загиблим морським піхотинцям / Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Орденом "За мужність" 3-го ступеня (посмертно) нагороджено матроса Олександра Ляшка, а медаллю "Захисник України" теж посмертно - старшого матроса Володимира Лисаківського.