Біля Широкиного українські морпіхи віддали шану загиблим побратимам

“Цей захід започатковано Командуванням морської піхоти України і цього року відзначається вперше”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на висоті, неподалік населеного пункту Широкине, яку українські морпіхи утримували кілька років поспіль, командир частини полковник Андрій Гнатов разом із представниками всіх підрозділів морської піхоти вшанували хвилиною мовчання військовослужбовців бригади, що загинули, захищаючи Україну. Морпіхи поклали квіти до меморіального знака, який встановлено нещодавно поряд із каплицею.

“У суспільстві завжди була особлива повага до еліти ВМС, оскільки лише словосполучення "морський піхотинець" у багатьох здавна асоціюється з відвагою та незламністю духу. Сьогодні день, коли ми поминаємо всіх наших бойових побратимів, які на цій війні пройшли багато чого та загинули. Ми були разом, тому зараз згадуємо все, що було. Але ж вони назавжди залишаються поряд із нами в строю”, - наголосив полковник Гнатов.