На Донбасі загинув солдат 92-ї бригади

У четвер, 7 листопада, на Донбасі загинув старший солдат 92-й ОМБр Герман Бродніков.

Про це у Facebook повідомляє 92-а ОМБр.

"Сьогодні зведене інженерне відділення одного з механізованих батальйонів бригади виконувало завдання по забезпеченню лісом-кругляком свій підрозділ для інженерного обладнання позицій. І в момент, коли наші побратими біля ВОПу вивантажували деревину, ворог посеред білого дня прицільно здійснив два постріли з установки ПТУР. Одна ракета влучила точно у машину УРАЛ, біля якої і працювали захисники. На превеликий жаль, на місці загинув старший солдат Герман Бродніков. Йому було всього 23 роки. До лав 92 ОМБр хлопець прийшов 2016 року. Він був відданим та славним сином своєї батьківщини, а ще вірним другом та побратимом", - йдеться у повідомленні.

Ще троє армійців зазнали численних поранень різного ступеня тяжкості, один із бійців - у важкому стані, додали в бригаді.

Також у дописі стверджується, що "жодні Мінські домовленості для ворога не діють. Постійно порушуючи режим тиші, російські терористи розстрілюють наших побратимів".

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок обстрілів 7 листопада на Донбасі загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще четверо отримали поранення.