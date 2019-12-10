На Луганщині створили третій Гендерний паспорт області

Гендерний паспорт Луганської області презентовано в Сєвєродонецьку під час засідання Обласної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

«Відкриваючи засідання, голова цієї координаційної ради і заступник голови облдержадміністрації Катерина Безгинська зазначила, що у поточній роботі дуже важливо бачити проблеми конкретних людей – жінок і чоловіків, хлопчиків та дівчаток, адже у кожної категорії є свої індивідуальні потреби. Особливо це актуально під час створення стратегії та програми соціально-економічного розвитку», – йдеться в повідомленні.

Це вже третій Гендерний паспорт, створений на Луганщині. Перший було сформовано ще до початку російської збройної агресії проти України, другий – у 2017 році, і ось з’явився новий документ, який охоплює період 2015-2018 років.

Фото: ЛОДА