На Луганщині створили третій Гендерний паспорт області
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Укрінформ
Гендерний паспорт Луганської області презентовано в Сєвєродонецьку під час засідання Обласної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми.
Про це повідомляє пресслужба ОДА.
«Відкриваючи засідання, голова цієї координаційної ради і заступник голови облдержадміністрації Катерина Безгинська зазначила, що у поточній роботі дуже важливо бачити проблеми конкретних людей – жінок і чоловіків, хлопчиків та дівчаток, адже у кожної категорії є свої індивідуальні потреби. Особливо це актуально під час створення стратегії та програми соціально-економічного розвитку», – йдеться в повідомленні.
Це вже третій Гендерний паспорт, створений на Луганщині. Перший було сформовано ще до початку російської збройної агресії проти України, другий – у 2017 році, і ось з’явився новий документ, який охоплює період 2015-2018 років.
Фото: ЛОДА