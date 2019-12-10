Організовані Угорщиною курси української закінчили 600 закарпатців

Понад 600 жителів Закарпаття, які належать до угорської нацменшини, закінчили курси української мови, організовані коштом Угорщини.

Про це сказав угорський дипломат Іштван Грежа, який є уповноваженим міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпаття, на зустрічі з представниками ЗМІ на Берегівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Понад 600 осіб з числа угорської нацменшини на Закарпатті закінчили україномовні курси, організовані коштом Угорщини. Такі курси працювали впродовж 2019 року у різних локаціях Закарпаття. Відвідували їх як дорослі, так і діти. Навчання для них було безкоштовним, в основному такі курси діяли у маленьких селах, які повністю угорськомовні”, - повідомив Грежа.

Разом з тим, за його словами, за останні чотири роки понад 25 тисяч осіб закінчили безкоштовні курси угорської мови на Закарпатті, організовані коштом Угорщини. Курси діяли приблизно на сотні локацій по області.

"І українські курси для угорців, і угорські ми плануємо продовжувати і в 2020 році", - наголосив Грежа.