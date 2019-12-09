Біля Рівного почали будувати об’їзну дорогу

Північну об’їзну дорогу почали будувати поблизу Рівного.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

"Нова магістраль дозволить звільнити обласний центр від транзитних автомобілів, що прямують по трасі М-06 з Житомира та Києва у напрямку Луцька та КПП Устилуг – по трасі Н-22. Відсьогодні будівельники розпочали роботи. Підрядник почав робити основу для зведення шести кілометрів нової дороги", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у полі між Шпановом, Ходосами та Кустином Гомельський дорожньо-будівельний трест №2 розпочав земляні роботи на ділянці, де мають збудувати нову дорогу в рамках проєкту "Північний обхід Рівного". Це його перша черга.

Білоруська фірма будуватиме об’їзну довкола Рівного - від автодороги державного значення Городище – Рівне – Старокостянтинів до Ходоси – Кустин. Її довжина - 14 км.

У рамках проєкту також передбачено будівництво нового моста через залізницю та естакаду через яр протяжністю орієнтовно 130 метрів.

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"Північний обхід Рівного" має з’явитись до кінця 2022-го року. Вартість проєкту близько 2 млрд грн.

Фото: пресслужба Рівненської ОДА