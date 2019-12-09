Нову амбулаторію відкрили у Миколаївській ОТГ на Дніпропетровщині

Новозбудовану амбулаторію загальної практики урочисто відкрили сьогодні, 9 грудня, у Миколаївській громаді Петропавлівського району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив Дніпропетровський офіс Програми «U-LEAD з Європою».

«Черговий доказ переваг реформи децентралізації, які отримують органи місцевого самоврядування, об'єднавшись у спроможні громади, продемонструвала сьогодні Миколаївська ОТГ, відкривши новозбудований Центр первинної медико-санітарної допомоги. На черзі - відкриття ЦНАПу, який Миколаївська громада створила за сприяння Програми «U-LEAD з Європою». Так тримати!», - сказала керівник Дніпропетровського офісу Олена Тертишна.

Зазначається, що після об’єднання Миколаївська ОТГ визначила для себе сферу охорони здоров'я як одну з пріоритетних. За відповідним запитом експертний актив громади консультувала команда радників Дніпропетровського офісу Програми «U-LEAD з Європою». Під час початкових консультацій новоутвореної громади було здійснено аналіз фактичного стану надання первинної медичної допомоги у громаді.

«Головою громади, Віктором Одоєвцевим, було ініційовано прийняття рішення щодо створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Значну увагу приділили формуванню кадрового ядра та покращенню інфраструктури. Тому у квітні 2018 року було подано заявку на будівництво сучасної амбулаторії, яка сьогодні привітно розчинила двері першим відвідувачам», - пояснила радниця з питань муніципальних послуг Дніпропетровського офісу Олена Гладка.

Під час відкриття відбулась акція «Здорова родина - здорова нація», у рамках якої для охочих провели медичні обстеження на визначення рівню цукру, тиску, визначення холестерину в крові, консультацію від сімейних лікарів.

Як зауважив радник з питань місцевих фінансів Дніпропетровського офісу Програми «U-LEAD з Європою Андрій Мужевський, відкриття амбулаторії сімейної медицини сьогодні - це підтвердження правильності вибору мешканцями Миколаївки курсу децентралізації. Нова амбулаторія - результат успішної роботи керівництва ОТГ, депутатського корпусу та активу громади. Сільська медицина стала доступною, а працівники отримали комфортні умови для виконання своїх функцій.

Бажаючі отримали змогу укласти декларацію з сімейним лікарем Миколаївської громади.

Медзаклад обслуговуватиме понад 6 тис. жителів 10 сіл Петропавлівського району. Тут у кожного з трьох сімейних лікарів окремий кабінет. Облаштовано приймальню, оглядові, маніпуляційну, кімнату щеплень, аптечний пункт та лабораторію. Для пацієнтів з інвалідністю ­ спеціальні санвузли та широкі коридори. Сільські фахівці зможуть консультуватися онлайн з провідними обласними спеціалістами за допомогою телемедицини.

Загалом в області планують звести 18 подібних медзакладів. На спорудження та оснащення амбулаторій з держбюджету виділили 161,6 млн грн.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Дніпропетровський офіс Програми «U-LEAD з Європою»