Разумков вважає, що політикам варто брати приклад з військових

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що політикам варто брати за приклад моральні якості військових.

На цьому він наголосив під час нагородження військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади у Житомирі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми докладаємо зусиль для того, аби ні в 95-й, ні в будь-якій іншій бригаді ми не чули про втрати або поранених. Це не простий і не швидкий шлях, але ми повинні його знайти. Тут немає бути політики, а треба більше державницької позиції. У високих моральних якостях, мабуть, політикам треба брати приклад із військових і робити так само гарно свою роботу», - сказав Разумков.

Спікер парламенту подякував бійцям 95-ї бригади та вручив нагороди від Верховної Ради.

«Це славетна бригада і мені, як вихідцю із Житомирської області, приємно бути тут», - додав Разумков.