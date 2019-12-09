Разумков приїхав до Житомира

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у рамках робочої поїздки на Житомирщину прибув у обласний центр.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Свій візит Разумков розпочав у Житомирі з ознайомлення з роботою обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей.

Планується, що спікер парламенту також відвідає обласний центр вертебрології та реабілітації й 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду.

Після цього Голова парламенту відвідає ПАТ "Бердичівська фабрика одягу", центр позашкільної освіти ім. О. Разумкова та музично-драматичний театр, який відкрили після реставрації у січні минулого року.

Це перший візит Разумкова на Житомирщину на посаді Голови Верховної Ради. З Бердичевом Разумкова пов’язує те, що він народився у цьому місті.