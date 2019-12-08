СБУ затримала шахраїв, які обіцяли підсудним залагоджувати їхні справи

В Одесі СБУ блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей в учасників судових розглядів, зокрема кримінальних проваджень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«До складу групи входило четверо мешканців обласного центру. Через особисті зв’язки вони підшукували громадян, справи яких перебували на розгляді у судах. За різні суми грошей зловмисники пропонували їм сприяння у нібито позитивному вирішенні питань в судових органах, зокрема щодо уникнення адміністративної або кримінальної відповідальності», - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначається, фактичного впливу на ухвалення судових рішень учасники угруповання не мали.

Як повідомляють в СБУ, гроші за «послуги» громадяни мали перераховувати на банківську картку. Всі контакти зловмисники здійснювали дистанційно – за телефоном або через інтернет.

Загалом оперативники, які проводили заходи з викриття зловмисників під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, задокументували десять епізодів протиправної діяльності групи.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів в Одесі та Запорізькій області правоохоронці виявили понад 100 SIM-карт мобільного зв’язку, кредитні та платіжні банківські картки, термінали мобільних телефонів, електронно-обчислювальну техніку із доказами незаконних дій.

Зловмисникам оголошено про підозру у злочині за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до діяльності угруповання.