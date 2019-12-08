СБУ затримала шахраїв, які обіцяли підсудним залагоджувати їхні справи
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«До складу групи входило четверо мешканців обласного центру. Через особисті зв’язки вони підшукували громадян, справи яких перебували на розгляді у судах. За різні суми грошей зловмисники пропонували їм сприяння у нібито позитивному вирішенні питань в судових органах, зокрема щодо уникнення адміністративної або кримінальної відповідальності», - йдеться у повідомленні.
При цьому, як зазначається, фактичного впливу на ухвалення судових рішень учасники угруповання не мали.
Як повідомляють в СБУ, гроші за «послуги» громадяни мали перераховувати на банківську картку. Всі контакти зловмисники здійснювали дистанційно – за телефоном або через інтернет.
Загалом оперативники, які проводили заходи з викриття зловмисників під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, задокументували десять епізодів протиправної діяльності групи.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів в Одесі та Запорізькій області правоохоронці виявили понад 100 SIM-карт мобільного зв’язку, кредитні та платіжні банківські картки, термінали мобільних телефонів, електронно-обчислювальну техніку із доказами незаконних дій.
Зловмисникам оголошено про підозру у злочині за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до діяльності угруповання.