На Кіровоградщині шукають шахраїв, які вимагають гроші від імені голови ОДА

Нещодавно призначений на посаду голови Кіровоградської ОДА Андрій Балонь заявив, що якісь шахраї нібито від його імені вимагають у людей гроші "за вирішення питань".

Про це інформує пресслужба Кіровоградської ОДА.

“Лише кілька тижнів працюю на Кіровоградщині на посаді голови ОДА і вже дізнався про неприпустимі факти. Як мені стало відомо, нечисті на руку ділки почали займатися шахрайством і вимагати кошти на вирішення питань на їхню користь. Маю жорстку позицію з цього приводу, тому закликаю всіх мешканців області, дізнавшись про це, одразу звертатись до поліції та на гарячу лінію ОДА за номером 0 800 500 238”, – наголосив Балонь.

Як повідомляв Укрінформ, Андрія Балоня було призначено на посаду голови ОДА указом Президента від 8 листопада.

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У жовтні оперативники департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури спільно з Нацполіцією та СБУ затримали шахрая, який представлявся людиною, що має зв’язки в Офісі Президента, та вимагав 150 тисяч доларів у кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області за “вирішення питання” про призначення.