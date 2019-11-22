На Кіровоградщині шукають шахраїв, які вимагають гроші від імені голови ОДА

На Кіровоградщині шукають шахраїв, які вимагають гроші від імені голови ОДА

Укрінформ
Нещодавно призначений на посаду голови Кіровоградської ОДА Андрій Балонь заявив, що якісь шахраї нібито від його імені вимагають у людей гроші "за вирішення питань".

Про це інформує пресслужба Кіровоградської ОДА.

“Лише кілька тижнів працюю на Кіровоградщині на посаді голови ОДА і вже дізнався про неприпустимі факти. Як мені стало відомо, нечисті на руку ділки почали займатися шахрайством і вимагати кошти на вирішення питань на їхню користь. Маю жорстку позицію з цього приводу, тому закликаю всіх мешканців області, дізнавшись про це, одразу звертатись до поліції та на гарячу лінію ОДА за номером 0 800 500 238”, – наголосив Балонь.

Як повідомляв Укрінформ, Андрія Балоня було призначено на посаду голови ОДА указом Президента від 8 листопада. 

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У жовтні оперативники департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури спільно з Нацполіцією та СБУ затримали шахрая, який представлявся людиною, що має зв’язки в Офісі Президента, та вимагав 150 тисяч доларів у кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області за “вирішення питання” про призначення.

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