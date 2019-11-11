У Кропивницькому представили нового голову Кіровоградської ОДА

У Кропивницькому перший заступник голови Офісу Президента України Сергій Трофімов представив нового голову Кіровоградської обласної держадміністрації Андрія Балоня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Маю дуже приємну місію - представити вам нового голову обласної державної адміністрації, Андрія Богдановича (Балоня. - ред.)", - сказав Трофімов.

Він охарактеризував Балоня як "дуже фахову, ефективну людину", яка має характер і стрижень, є кандидатом юридичних наук і має досвід слідчого.

Андрій Балонь народився в 1982 році, має юридичну та економічну вищу освіту. Працював у правоохоронних органах. З травня 2017 року був заступником голови Херсонської ОДА.

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У декларації, яку він заповнив як кандидат на посаду голови Кіровоградської ОДА, Балонь зазначив три квартири - в Дрогобичі, Києві і Херсоні. Він володіє автомобілем Volkswagen Touareg 2013 року випуску, його дружина - Jaguar XF 2015 р.в. Дружині належать 33% ТОВ "Медіапівдень", вона отримала минулоріч 864 тис. 597 грн від підприємницької діяльності і 218 тис. 315 грн як "гонорари та інші виплати". Сам Балонь, отримав 533 тис. 460 грн зарплати за основним місцем роботи. Також він вказав роботу за сумісництвом у Херсонському держуніверситеті і в Одеському університеті внутрішніх справ.