Рятувальники продовжують роботи на місці пожежі в Одесі

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи на території Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де 4 грудня спалахнула масштабна пожежа, тривають.

Про це інформує ДСНС.

«Здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості, прибрано елементи конструкцій з аркового проходу та забезпечено прохід до внутрішнього двору, здійснено розчищення внутрішнього двору коледжу від припаркованого транспорту та будівельних конструкцій, встановлено автокран FAUN (з вилітом стріли 65 м), триває розбір конструкцій на цокольному поверсі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом вивезено 752 куб. м будівельних конструкцій. До робіт залучено 266 осіб та 42 одиниці техніки, з них від ДСНС - 106 працівників та 10 машин.

Також повідомляється, що від пожежі постраждала 31 особа, дев'ять з них залишаються в лікарні. Доля десяти людей досі невідома.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з трагедією, що сталася в Одесі внаслідок пожежі 4 грудня та призвела до людських жертв, Володимир Зеленський постановив оголосити в Україні 8 грудня 2019 року днем жалоби.

Фото: ДСНС