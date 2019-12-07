У лікарні помер рятувальник, який гасив пожежу в одеському коледжі

В одеській лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін, який перебував у комі після гасіння пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це на сторінці Facebook повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

"Під час евакуації учнів коледжу пожежник впав з великої висоти та отримав важкі травми. Лікарі впродовж трьох днів боролися за нього, але життя сміливого рятувальника обірвалося...", - зазначив Куций.

Це вже восьмий загиблий у трагедії, що сталася в одеському коледжі.

Куций також повідомив, що рятувальники шукають під завалами ще 10 осіб. "Триває розбір конструкцій на цокольному поверсі на площі 530 м². Підрозділами ДСНС проводяться пошуково-рятувальні роботи. До них залучили 231 людину", - додав він.

Усі служби продовжують працювати у цілодобовому режимі.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.