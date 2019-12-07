Пожежа в Одесі: Зеленський оголосив неділю днем жалоби

У зв'язку з трагедією, що сталася в Одесі внаслідок пожежі 4 грудня та призвела до людських жертв, з метою вшанування пам'яті загиблих Президент постановив оголосити в Україні 8 грудня 2019 року днем жалоби.

Про це йдеться в Указі Президента.

"У день жалоби на всій території України: приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; скасувати розважально-концертні заходи, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач", - зазначається в документі.

Це рішення Володимир Зеленський прокоментував у Facebook.

"Нехай ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України. Життя – найцінніше, що є в кожного з нас. Людське життя кожного – найцінніше, що є у країни. Зберегти життя – найперше і найголовніше завдання держави. Гірко, коли люди гинуть на фронті. Але вдвічі гіркіше, коли люди гинуть у мирному місті, при світлі дня, внаслідок чиїхось прорахунків чи злочинної недбалості", - наголосив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Поліція розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.