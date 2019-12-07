Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній у Чернігові освятив унікальну ікону Покрови Пресвятої Богородиці захисників України, створену чернігівськими іконописцями.

Захід пройшов у Катерининській церкві після Божественної літургії з нагоди відзначення храмового свята - Дня святої великомучениці Катерини та пам'яті святого Меркурія, мощі якого зберігаються в цьому храмі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ця ікона присвячена нашим українським воїнам - захисникам нашої Батьківщини. На ній зображені Богородиця, яка покриває всіх наших військовослужбовців, а також святі, які свого часу були воїнами і яких ми інколи зображуємо на іконах зі зброєю - мечем, списом, тобто ті, хто відіграв важливу роль в історії. Подібної ікони в Україні немає, тому вона - унікальна", - наголосив Епіфаній.

Митрополит Епіфаній у Чернігові відслужив Божественну літургію / Фото: Наталія Потапчук. Укрінформ

Поруч з іконою, додав він, розміщені списки новітніх Героїв - уродженців Чернігівщини, які віддали своє життя за Україну в останні роки. Це дозволить постійно за них молитися і таким чином дякувати їм.

"Ми знайшли таку форму, щоб і імена були записані для вічного поминання, і щоб ікона символічно нагадувала про подвиг наших воїнів-захисників, завдяки яким ми можемо мирно молитися і жити", - зауважив керівник Чернігівської єпархії ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

Він додав, що і ікона, і дерев’яний різьблений кіот для неї були виготовлені за пожертви.

За словами настоятеля Катерининського храму отця Романа (Кіника), написали нову ікону чернігівські професійні іконописці Володимир Герасименко та Марина Кондратенко. Робота виконана за всіма церковними канонами.

Після літургії, освячення ікони, вшанування грамотами загиблих воїнів (посмертно) та волонтерів, які зараз надають допомогу військовим, митрополит Епіфаній освятив козацький куліш. Ними представники козацької громади Чернігова пригощали всіх охочих.

Окрім того, Предстоятелю ПЦУ подарували монету номіналом 10 грн із зображенням Катерининського храму.

"Це - 10 гривень, які викарбував Національний банк України за ініціативи православної козацької громади, з зображенням Катерининської церкви - козацького кафедрального собору. Але тут є одна невеличка особливість. На цій монеті зображений не тільки сучасний кафедральний собор української церкви, а і перший, який був у Чернігові 1027 років тому. Тобто, чітко видно спадкоємність. Ми - та стара справжня українська церква", - сказав, вручаючи символічний подарунок, представник козацької православної громади Катерининського храму Андрій Лісовий.

Він зазначив, що присутність митрополита в церкві та участь у Божественній літургії - велика честь для парафіян, і монета вручається на згадку про цю подію.

Читайте також: ПЦУ завершила процедуру ліквідації Київського патріархату

Чернігівський храм св. вмч. Катерини є найвизначнішою в Україні пам’яткою стилю українського (козацького) відродження ХVІІ-ХVІІІ ст., що збереглася в автентичному вигляді. Свого часу її збудували на честь перемоги козаків Чернігівського полку під час штурму турецької фортеці Азов у 1696 році. Освячення храму відбулося в 1715 році.

У Чернігові митрополит Епіфаній перебував з нагоди відзначення Дня св. вмч Катерини та св. Меркурія. Це був перший візит Предстоятеля ПЦУ до Чернігова.