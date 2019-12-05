Визнання ПЦУ: Епіфаній заявляє про обнадійливі кроки з боку кількох церков

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що наразі можна спостерігати певне "гібридне визнання" з боку інших помісних православних церков.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

"Сьогодні є багато позитивних меседжів з інших помісних православних церков. Ми поки спостерігаємо певне "гібридне визнання". Інколи немає чіткої позиції того чи іншого предстоятеля помісної церкви, але її архієреї мають позитивні думки стосовно цього питання і навіть приїжджають та співслужать з нами", - сказав Епіфаній.

Епіфаній розповів, що нещодавно архієрей церкви Чеських земель і Словаччини брав участь у співслужінні з ПЦУ в Києві. Також з українською делегацією на чолі з архієпископом Євстратієм співслужив архієрей з Кіпрської православної церкви.

За його словами, болгарський архієрей, перебуваючи на канонічній території Елладської православної церкви, очолював богослужіння, на якому поминалося ім'я Предстоятеля ПЦУ.

"Поступово відбувається таке гібридне визнання, але це початок остаточного визнання з боку тих церков, які зараз певною мірою вагаються. Я думаю, що в майбутньому вони однозначно приймуть позитивне рішення щодо визнання нашого автокефального статусу", - наголосив Предстоятель ПЦУ.