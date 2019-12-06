На Львівщині перепоховали останки чотирьох вояків УПА

На Львівщині в День Збройних сил України урочисто перепоховали чотирьох невідомих вояків УПА.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Меморіально-пошукового центру "Доля" Святослав Шеремта.

“Сьогодні, 6 грудня, урочисто перепоховали 4 невідомих воїнів УПА в смт Дубляни Самбірського району Львівської області. Останки українських воїнів героїв були віднайдені фахівцями меморіально-пошуковго центру "Доля" на околиці лісу смт Дубляни”, - зазначив Шеремета.

За його словами, у наступному році пошукові роботи будуть продовжені.

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