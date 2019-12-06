Мерія Одеси виплатить компенсації постраждалим від пожежі у коледжі

Одеська міськрада поки не готова оприлюднити обсяги компенсацій для постраждалих унаслідок пожежі у будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, але матеріальну допомогу буде виплачено.

Таку позицію керівництва міськради оприлюднила 6 грудня заступник Одеського міського голови Світлана Бедрега.

«Ми зараз не говоримо про розмір матеріальної допомоги, але вона однозначно буде виділена всім постраждалим - незалежно від того, чи це жителі міста чи інших районів області», - зазначила Бедрега під час відвідання рятувальника Сергія Шатохіна у міській лікарні №1.

За словами віцемера, представники управління ДСНС і кадрової служби зберуть заяви від постраждалих, як вимагає процедура, після чого буде виділено необхідну допомогу.

Крім того, буде виділено допомогу родинам загиблих.

Віцемер додала, що сьогодні четверо постраждалих учнів коледжу виписались із лікарні №3 на амбулаторне лікування.

Вранці 4 грудня на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. На цей час загальна кількість загиблих під час пожежі - четверо людей. Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача й навмисний підпал.