Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про €160 мільйонів на будівництво метро в Харкові

Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію фінансової угоди (проєкт "Розширення харківського метрополітену" (Проєкт "Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком".

“За” проголосували 337 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Реалізація проєкту «Розширення харківського метрополітену» (проєкт «Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків») здійснюватиметься за рахунок коштів позики Європейського інвестиційного банку на таких умовах: сума позики – 160 млн євро; ставка відсотків – Euribor + спред; кількість траншів – 20; мінімальна сума одного траншу – 5 млн євро. Загальний період погашення позики становить 25 років, включаючи чотири роки пільгового періоду (перша дата погашення позики – 20.04.2022; остання дата погашення позики – 20.10.2042). Позика погашатиметься піврічними платежами.

Загалом кошти для реалізації цього інвестиційного проєкту, а також витрати на його обслуговування та погашення передбачаються у законі про Державний бюджет протягом усього строку дії кредитних договорів.