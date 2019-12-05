Зеленський змінив деяких голів районів у семи областях
Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.
Зокрема, Президент звільнив Олександра Дідовича з посади голови Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
У Запорізькій області на тій же підставі глава держави звільнив Романа Молодецького з посади голови Бердянської районної державної адміністрації, Івана Мігулю - з посади голови Веселівської районної державної адміністрації, Олександра Іщенка - з посади голови Гуляйпільської районної державної адміністрації, Анатолія Васюка - з посади голови Запорізької районної державної адміністрації, Олександра Стуленя - з посади голови Михайлівської районної державної адміністрації, Віктора Дудукалова з посади голови Токмацької районної державної адміністрації, Богдана Сушка - з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації, Олександра Правосуда - з посади голови Якимівської районної державної адміністрації.
Окрім того, Президент звільнив Віктора Коржа з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області.
Глава держави також зробив низку призначень голів райдержадміністрацій.
Зокрема, у Дніпропетровській області Президент призначив Михайла Вишневського головою Новомосковської районної державної адміністрації.
На Житомирщині Зеленський призначив Юрія Денисовця головою Коростишівської районної державної адміністрації, Віталія Сьомка - головою Любарської районної державної адміністрації, Сергія Кириченка - головою Малинської районної державної адміністрації, Ярослава Можара - головою Народицької районної державної адміністрації, Інну Кацімон - головою Пулинської районної державної адміністрації.
Президент також призначив Романа Тарабія головою Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області, а Арсенія Алейнікова - головою Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області.